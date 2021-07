Troyes Cité du vitrail Aube, Troyes Exposition photographique figurant les ouvriers sur le chantier pendant les travaux Cité du vitrail Troyes Catégories d’évènement: Aube

### Présentation des différentes corporations de métiers et des ouvriers ayant œuvré à la restauration du bâtiment. Exposition située rue Roger Salengro, sur le mur de l’Hôtel-Dieu-le-Comte.

Gratuit. Entrée libre.

Cité du vitrail 1 rue Roger Salengro, 10000 Troyes Troyes Aube

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

