Exposition photographique Fessenheim, 31 août 2021, Fessenheim. Exposition photographique 2021-08-31 14:00:00 – 2021-09-26 18:00:00

Fessenheim Haut-Rhin Fessenheim EUR Cette exposition présente le travail du photographe et sociologue Lewis Hine, témoin de la terrible réalité du travail des enfants aux États-Unis au début du XXe siècle. Reporter à New York, ses photographies de la construction de l'Empire State Building prises en grimpant avec les ouvriers sur des poutres sont devenues célèbres dans le monde entier.

