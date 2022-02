Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais Le Bistrot expose les photographies de Rémy Carteret sur une thématique : l’eau.

Venez découvrir ses photos du 16 mars au 18 avril 2022 au Bistrot – 11 grande rue à Ferrières.

Mercredi à jeudi : 8 h- 13 h / 15 h – 19 h

Vendredi à samedi : 9 h- 19 h

Dimanche : 9 h – 14 h

Ferrières-en-Gâtinais

