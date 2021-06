Ferrieres-en-gatinais Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

du mercredi 23 juin au dimanche 11 juillet à Ferrières-en-Gâtinais

Rencontrez les habitants de Tahiti à travers leurs coutûmes sous la forme d’une exposition photographique » Portraits tahitiens » du photographe Bruno Maupas. Exposition du 23 juin au 11 juillet 2021 au Bistro (11 grande rue) à Ferrières. Entrée libre. Fermeture lundi et mardi Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais 8 place des Églises et du 11 Novembre, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T07:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T07:00:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T07:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T08:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T08:00:00 2021-06-27T18:00:00;2021-06-30T07:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T07:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T07:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T08:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T08:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-07T07:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T07:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T07:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T08:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T08:00:00 2021-07-11T18:00:00

