Exposition photographique et témoignage « Femmes »

du lundi 1 mars au mercredi 31 mars à Parlamentarium – Centre des visiteurs du Parlement européen

À travers le regard du photographe Gaël Turine et les textes d’Anne-Cécile Huwart, vous êtes invité(e) à découvrir la femme qui se révèle derrière chaque situation de sans-abri. Elles sont des femmes « sans abri chroniques », « sdf », « victimes de violences », « victimes de la traite des êtres humains », « malades », « migrantes », « exilées », « toxicomanes », « alcooliques », … Mais elles sont femmes avant tout. Des femmes avec, derrière elles, une vie et un parcours souvent traumatiques. Mais aussi et surtout avec un avenir, un horizon sur lequel il est encore possible d’agir de façon positive. Découvrez aussi le témoignage de Monsieur Christophe Thielens du Samusocial de Bruxelles, sur les ondes de la Radio Slovaquie Internationale. Wallonie-Bruxelles International, en collaboration avec l’association humanitaire le Samusocial de Bruxelles, vous invite à découvrir l’exposition virtuelle photos « Femmes ». Parlamentarium – Centre des visiteurs du Parlement européen Place du Luxembourg 100, 1050 Bruxelles, Belgique Ixelles

