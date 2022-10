Exposition photographique et poétique Pierrefonds, 21 octobre 2022, Pierrefonds.

Exposition photographique et poétique

1 Place de L Hôtel de ville Pierrefonds Oise

2022-10-21 10:00:00 – 2022-11-03 13:00:00

Pierrefonds

Oise

Pierrefonds

Plus que des images, un partage

Plus que des moments, un événement

Plus que des envies, une Vie…

Association d’images et de mots

Partage de captures et de rimes

Situations et regards croisés

Un instant qui parle et qui sourit

Tous deux respectivement passionnés de photos et de mots, de mots et de photos, Virginia et Jérôme veulent créer un recueil les mettant à l’honneur.

Une subtile alliance de genres et de personnes, témoins d’escapades véritables, pour initier un partage.

adresse.jerome05@gmail.com

Jérôme Pin

Pierrefonds

