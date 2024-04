Exposition photographique D’une mer à une autre, et tout autour de Patrick Gheleyns Rue Paul-Émile Victor Ouistreham, samedi 6 avril 2024.

Vendredi

Cette exposition est présentée en intérieur avec 50 clichés en noir et blanc et en extérieur sur 12 panneaux couleur grand format. Elle présente à la fois des photos brut de capteur , mais aussi des montages photographiques, créations originales faites à partir des clichés accumulés par le photographe voyageur depuis plus de 25 ans.

Ce dernier explique retrouver sur sa palette graphique le même plaisir que lorsqu’il était étudiant aux Beaux-Arts.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-06-24 17:30:00

Rue Paul-Émile Victor CANO

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

