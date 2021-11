Tonneins Tonneins 47400, Tonneins Exposition Photographique du Photo-Club de Tonneins Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: 47400

Tonneins

Exposition Photographique du Photo-Club de Tonneins Tonneins, 12 novembre 2021, Tonneins. Exposition Photographique du Photo-Club de Tonneins Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre Tonneins

2021-11-12 – 2021-11-21 Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre

Tonneins 47400 Exposition Photographique du Photo- Club de Tonneins.

– Thème “Reflets de Paysages”. Exposition Photographique du Photo-Club de Tonneins Exposition Photographique du Photo- Club de Tonneins.

– Thème “Reflets de Paysages”. Photo-Club Tonneins

Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre Tonneins

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 47400, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre Ville Tonneins lieuville Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre Tonneins