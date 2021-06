Dordives dordives Dordives Exposition photographique dordives Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Le Photo-Vidéo-Club Dordivois en collaboration avec la ville de Dordives, avec la participation des Clubs photos d’Amilly et Longue Vue de l’IME de Chancepoix organisent une exposition photographique, le thème étant libre. Une sélection de peintres régionaux exposeront leurs œuvres à partir des photos sur la thématique choisie. Invité d’honneur de l’exposition : le Club Photo de Paucourt. Entrée libre Entrée libre Exposition photographique dordives Dordives Dordives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T12:00:00;2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T12:00:00;2021-06-13T14:00:00 2021-06-13T18:00:00

