Exposition photographique : Discrète est la lumière Orthez, 7 juillet 2022, Orthez.

Exposition photographique : Discrète est la lumière

2022-07-07 – 2022-07-07

EUR 0 Vernissage de l'exposition.

Discrète est la lumière se situe dans le prolongement d’une résidence de création d’un an au cours de laquelle Calypso Debrot s’est intéressée à l’histoire de la culture du lin et du tissage sur le territoire basque et béarnais.

Opérant des rapprochements avec sa pratique de cinéaste expérimentale, l’artiste s’est attachée à la compréhension et à la transmission de gestes anciens liés aux savoir-faire agricoles et artisanaux. L’exposition relate le récit de cette expérience marquée par le rythme lent et répétitif de l’apprentissage, par le mouvement de la lumière et ou le changement des saisons.

