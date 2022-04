Exposition photographique de James Andanson: “La rage en plus” Lignières, 26 avril 2022, Lignières.

Exposition photographique de James Andanson: “La rage en plus” Lignières

2022-04-26 14:00:00 – 2022-07-21 18:00:00

Lignières Cher

Surnommé “le photographe des stars”, James Andanson était l’un des co-fondateurs de l’agence Sygma en 1973, l’une des plus grosses agences photographiques de l’époque. Après dix-mille reportages à travers le monde et des milliers de personnalités photographiées, c’est la ville de Lignières qu’il avait choisi pour élever des vaches charolaises à partir de 1980 ! Il continuera ses activités de photographe jusqu’à sa mort en 2000 et laissera derrière lui des portraits cultes (Sheila, Simone Veil, Michèle Morgan, Gilbert Bécaud et tant d’autres…), et le souvenir d’un charmeur inépuisable, drôle et passionné.

Cette première rétrospective est intégralement consacrée aux portraits d’artistes de la chanson et de la variété que James Andanson a croisés sur près de quarante ans.

Un bel hommage à lui rendre enfin.

reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/

