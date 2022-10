EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE D’ALINE CHAMBERT – LIVREZ VOUS

2022-10-28 – 2022-10-31 L’exposition « Livrez-vous’ est le résultat d’un travail débuté en juin 2022, Aline CHAMBERT proposant aux adhérents de réaliser leur portrait avec leur livre préféré tous les samedis matin et ce jusqu’à début septembre 2022.

C’est ainsi qu’une cinquantaine de portraits ont été réalisés autour de rencontres fascinantes, d’échanges nourris sur tels ou tels auteurs, de fous rires, l’exposition reflète cette joie de vivre, de lire car il fait bon lire à la Médiathèque Simone Veil.

Le vernissage aura lieu le 08.10.2022 à 11h30.

Amenez votre chaise : il y aura de la lecture, des photos, des châtaignes et du cidre !

