EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE D’ALAIN LE MOUÉE Parçay-Meslay, samedi 2 mars 2024.

Dans le cadre de l’événement national du Printemps des Poètes, nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir, tout au long du mois de mars, une exposition exceptionnelle à la bibliothèque qui mettra en lumière les photographies d’Alain Le Mouée, un photographe passionné depuis plus de 40 ans.

Alain Le Mouée, a développé une approche unique de la photo en récoltant avec soin des éléments de la nature qu’il assemble délicatement sur l’eau, créant ainsi des compositions poétiques empreintes de grâce. Grâce à sa maîtrise de la macrophotographie, il parvient à capturer des détails subtils et à créer un univers visuel où reflets, transparence, légèreté et luminosité se mêlent harmonieusement. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers enchanteur d’Alain Le Mouée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-30 18:30:00

58 Rue de la Mairie

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

