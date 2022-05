Exposition photographique Cité de la dentelle et de la mode, 14 mai 2022 19:30, Calais.

Nuit des musées Exposition photographique Cité de la dentelle et de la mode Samedi 14 mai, 19h30

Regard d’élèves, ceux du lycée Pierre de Coubertin de Calais, classe culturelle Magenta, sur différents lieux. Avec l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ).

Pour la quatrième année consécutive, la classe culturelle Magenta du lycée Pierre de Coubertin de Calais s’associe à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) dans le cadre des « Cordées de la réussite » pour réaliser un travail photographique. Accompagnés de la journaliste Marie Laure Fréchet et de quatre étudiants de l’ESJ, les élèves ont construit des diptyques autour de thèmes qu’ils ont eux-mêmes définis. Les photographies sont issues de leurs reportages à Lille, dans la Cité scolaire de Coubertin et au sein de la Cité de la dentelle. Elles font l’objet d’une double exposition qui se tiendra en parallèle au lycée et à la Cité (exposition visible au rez-de-chaussée du musée jusqu’aux Journées du Patrimoine).

Restitution dans le cadre des gestes artistiques du Contrat Local d’Education Artistique.

Située à Calais au coeur d’une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité de la dentelle et de la mode est le musée de référence de la dentelle tissée sur métiers. A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes galeries présentent les techniques, la lingerie et la haute couture, les aspects les plus contemporains de ce textile haut de gamme.

Inventée dans l’Angleterre du XIXe siècle, la dentelle tissée sur métiers Leavers est aujourd’hui principalement fabriquée dans le nord de la France. Sophistiquée et innovante, elle contribue au renouvellement créatif de la mode et du luxe en lingerie, dans l’habillement et dans des domaines multiples.

La Cité dentelle est un lieu de mode incontournable. dans sa galerie des expositions, elle présente de grands couturiers ou de jeunes créateurs de renom (Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen, on aura tout vu). Quant à la galerie contemporaine, elle est dédiée à la scène foisonnante de la création contemporaine en textile et mode.

Payant (entre 3 et 7 €) / Gratuité sous conditions

