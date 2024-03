EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE CHAT CHAT CHAT Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, lundi 18 mars 2024.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE CHAT CHAT CHAT Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Vendredi

Par Patrick Antonot. Une exposition féline… de photos génératives IA , chat vous dit ? J’aime les chats. J’aime les mots. Je vous invite à découvrir, comme dans un jeu, des mots roses, dans une ambiance qui ne le sera pas !

Vernissage le 22 mars à 17h.

Si vous souhaitez assouvir votre curiosité à propos de l’intelligence artificielle générative d’images, je me ferai un plaisir de partager avec vous sur ce sujet. Dans ce but, je propose sur place et pendant la durée de l’exposition, des Ateliers/Démonstrations de création d’images génératives sur le logiciel Photoshop. Mercredi 20 mars de 14h à 16h ; mercredi 27 mars de 17h à 19h ; mercredi 3 avril de 14h à 16h.

Possibilité des visites commentées, y compris pour un public scolaire.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 09:00:00

fin : 2024-04-17 12:00:00

Librairie le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE CHAT CHAT CHAT Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2024-03-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES