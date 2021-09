Uchizy Salle Devenet Saône-et-Loire, Uchizy Exposition photographique “Cailloux …de vie” Salle Devenet Uchizy Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Exposition photographique "Cailloux …de vie"

du samedi 18 septembre au lundi 18 octobre

du samedi 18 septembre au lundi 18 octobre à Salle Devenet

Philippe Henssien expose quelques photographies de ces périgrinations à travers le monde. Regard original et curieux d’un globetrotter photographe averti.

Entrée libre

Salle Devenet place de l'église, Uchizy

2021-09-18 à 2021-10-18

