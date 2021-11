Exposition photographique années 1900 Châteauneuf-sur-Cher, 13 septembre 2021, Châteauneuf-sur-Cher.

Exposition photographique années 1900 Châteauneuf-sur-Cher

2021-09-13 – 2021-12-31

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Châteauneuf-sur-Cher

L’association Etienne Ursin Bouzique a souhaité vous partager les cartes postales et photos d’époque dans les vitrines des commerces et habitation de Châteauneuf-sur-Cher. Un retour en arrière pour découvrir quels commerces abritaient ces murs et plonger au cœur des années 1900 à Châteauneuf-sur-Cher.

Au cœur du village, principalement dans les vitrines des commerces de la rue de la chaussée, plongez dans les années 1900 et appréciez cette exposition photographique et carte postales “c’était comme ça avant”. Un retour vers le passé, une exposition à admirer jusqu’à la fin de l’année.

+33 2 48 60 42 09

Etienne Ursin Bouzique

Châteauneuf-sur-Cher

