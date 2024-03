EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « AESTHÉSIS » Octon, vendredi 12 avril 2024.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « AESTHÉSIS » Octon Hérault

Exposition de Vincent Crépin.

C’est un regard posé sur le monde, une errance vagabonde, à l’affût d’un visage, d’une émotion, d’un paysage, d’une vibration.

C’est une investigation silencieuse, une exploration de la conscience à travers les objets des sens qui s’inventent une histoire en se cognant à la lumière.

C’est être là, ici et maintenant, acteur et témoin de l’impermanence des choses et la valeur du moment présent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

1 Chemin de Ricazouls

Octon 34800 Hérault Occitanie

