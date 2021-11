Paissy Paissy 02160, Paissy Exposition photographique à Paissy : “L’art des tranchées et l’expression numérique” Paissy Paissy Catégories d’évènement: 02160

Paissy

Exposition photographique à Paissy : “L’art des tranchées et l’expression numérique” Paissy, 6 novembre 2021, Paissy. Exposition photographique à Paissy : “L’art des tranchées et l’expression numérique” Paissy

2021-11-06 – 2021-11-06

Paissy 02160 Paissy Le photographe Gérard Antoine y présentera une vision unique de l’Artisanat des tranchées.

Le développement photographique des cylindres de cuivre repoussé, une représentation plane des volumes, intervention numérique. L’intégrité des modèles est totalement respectée.

Il sera accompagné par Jacques Carlier (collectionneur d’objets issus de la guerre 1914-1918, et pense utiliser les techniques numériques de prises de vues pour reconstituer une vision panoramique de ses magnifiques objets. A Paissy , dans un esprit de partage d’expérience, il présentera ses derniers travaux en couleur. RV dans la mairie (les 6, 7, 11 & 13 de 15h à 18h, et le 14/11 de 15h à 17h) ! Le photographe Gérard Antoine y présentera une vision unique de l’Artisanat des tranchées.

Le développement photographique des cylindres de cuivre repoussé, une représentation plane des volumes, intervention numérique. L’intégrité des modèles est totalement respectée.

Il sera accompagné par Jacques Carlier (collectionneur d’objets issus de la guerre 1914-1918, et pense utiliser les techniques numériques de prises de vues pour reconstituer une vision panoramique de ses magnifiques objets. A Paissy , dans un esprit de partage d’expérience, il présentera ses derniers travaux en couleur. RV dans la mairie (les 6, 7, 11 & 13 de 15h à 18h, et le 14/11 de 15h à 17h) ! jeangeorges1@free.fr +33 7 82 23 68 41 Le photographe Gérard Antoine y présentera une vision unique de l’Artisanat des tranchées.

Le développement photographique des cylindres de cuivre repoussé, une représentation plane des volumes, intervention numérique. L’intégrité des modèles est totalement respectée.

Il sera accompagné par Jacques Carlier (collectionneur d’objets issus de la guerre 1914-1918, et pense utiliser les techniques numériques de prises de vues pour reconstituer une vision panoramique de ses magnifiques objets. A Paissy , dans un esprit de partage d’expérience, il présentera ses derniers travaux en couleur. RV dans la mairie (les 6, 7, 11 & 13 de 15h à 18h, et le 14/11 de 15h à 17h) ! DR

Paissy

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 02160, Paissy Autres Lieu Paissy Adresse Ville Paissy lieuville Paissy