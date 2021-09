Breuvannes-en-Bassigny Chapelle de l'Ermitage Saint-Hilaire Breuvannes-en-Bassigny, Haute-Marne Exposition photographique à Breuvannes-en-Bassigny « ses habitants, sa vie » Chapelle de l’Ermitage Saint-Hilaire Breuvannes-en-Bassigny Catégories d’évènement: Breuvannes-en-Bassigny

### Venez découvrir l’histoire de la ville de Breuvannes-en-Bassigny au travers d’une exposition photographique. Dans le cadre de l’animation de notre commune, nous avons souhaité développer un projet artistique alliant échanges avec la population, renforcement des liens sociaux et mise en valeur de notre territoire. Ce projet trouve son aboutissement dans une exposition de photographies qui se déroule au sein d’un écrin particulier peu ouvert au public : la chapelle de l’Ermitage Saint-Hilaire.

Gratuit. Entrée Libre.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

