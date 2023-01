EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « 14C » Neufchâteau Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

Vosges

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « 14C » Neufchâteau, 24 mars 2023, Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau. EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « 14C » 1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

2023-03-24 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-26 19:00:00 19:00:00 Neufchâteau

Vosges Neufchâteau L’idée de cette exposition collective découle d’un projet multidisciplinaire qui questionne le rôle du patrimoine dans notre société : ses dynamiques d’appropriation, ses origines et ses incidences. C’est à l’occasion d’un projet vidéo de danse à l’Abbaye de Sainte-Marie de Pargny-sous-Mureau, avec chorégraphie et musique originales, qu’est née l’idée d’une exposition. L’utilisation de différents médiums lors de l’exposition rendront visibles un maillage sensible autour de la notion de ruine et de ses statuts.

Cette proposition artistique tend à ouvrir un questionnement sur notre rapport – individuel et collectif – au passé et à l’oubli.

La photographie apparaît être au collectif le médium qui répond particulièrement à leur questionnement sur la trace : c’est l’art le plus à même de contrer l’oubli. « Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y a que le monde qui reste. » Diderot trait-dunion@ccov.fr +33 3 29 94 99 50 http://www.ccov.fr/ ©Vera Mechid-Huin

Neufchâteau

dernière mise à jour : 2022-11-23 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

Détails Catégories d’Évènement: Neufchâteau, Vosges Autres Lieu Neufchâteau Adresse 1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges OT DE L'OUEST DES VOSGES Ville Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau lieuville Neufchâteau Departement Vosges

Neufchâteau Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neufchateau-ot-de-louest-des-vosges-neufchateau/

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « 14C » Neufchâteau 2023-03-24 was last modified: by EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « 14C » Neufchâteau Neufchâteau 24 mars 2023 1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges Neufchâteau Neufchâteau, Vosges OT DE L'OUEST DES VOSGES Vosges

Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau Vosges