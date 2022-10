Exposition photographies vagabondes Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition photographies vagabondes

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim

2022-10-22

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

2022-10-22 – 2022-10-22 Wintzenheim

Haut-Rhin Wintzenheim L’exposition Photographies Vagabondes, de Marc Hirstel, Christian Haeffele, Gérard Bohrer et Catherine Hirsinger, quatre photographes passionnés, travaillant chacun dans son style, qui se sont retrouvés dans le courant actuel de la photographie contemporaine.

Les photographies ne se contentent plus d’être des illustrations de notre environnement, mais des œuvres qui se rapprochent de créations picturales. La photographie permet de créer des images d’auteur de la même manière que le peintre crée un tableau. Le peintre se sert des couleurs et des matières, le photographe joue avec les composantes de l’image pour réaliser son œuvre. L’exposition Photographies Vagabondes, de Marc Hirstel, Christian Haeffele, Gérard Bohrer et Catherine Hirsinger, quatre photographes passionnés, travaillant chacun dans son style. +33 3 89 79 60 17 Wintzenheim

