Exposition : photographies vagabondes Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ingersheim

Exposition : photographies vagabondes Ingersheim, 14 mai 2022, Ingersheim. Exposition : photographies vagabondes Ingersheim

2022-05-14 – 2022-05-21

Ingersheim Haut-Rhin Ingersheim EUR Quatre photographes, Catherine Hirsinger, Christian Haeffele, Gérard Bohrer et Marc Hirstel ont chacun un style différent mais se retrouvent dans le courant artistique de la photographie contemporaine où, par l’impulsion du numérique, le photographe peut se libérer d’un carcan technique et laisser libre cours à sa créativité. Quatre photographes, Catherine Hirsinger, Christian Haeffele, Gérard Bohrer et Marc Hirstel ont chacun un style différent. Venez découvrir la photographie contemporaine à travers leurs univers artistiques. +33 3 89 27 90 15 Quatre photographes, Catherine Hirsinger, Christian Haeffele, Gérard Bohrer et Marc Hirstel ont chacun un style différent mais se retrouvent dans le courant artistique de la photographie contemporaine où, par l’impulsion du numérique, le photographe peut se libérer d’un carcan technique et laisser libre cours à sa créativité. Ingersheim

