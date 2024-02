Exposition photographies « désir de rivages » Pujols, vendredi 16 février 2024.

Exposition de Photographies de Claude Lauseiro

« Désir de Rivages »

Vendredi Samedi Dimanche de 14h30 à 18h30

Source d’inspiration pour photographes, la mer a offert à Claude Lauseiro bien souvent un panel de scènes et d’ambiances à figer dans sa diversité.

Immortaliser un ciel de feu, saisir au vol mouettes et goélands en quête de nourriture, cadrer les vagues se fracassant sur une digue ou préserver la mémoire de vaisseaux fantomatiques et mystérieux, couchés sur la grève, vestiges de coques abandonnant leur dernier souffle au regard de promeneurs égarés, attendant inexorablement de disparaitre au gré des saisons. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-03-31

L’Antre-Gargouille

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine antre.gargouille@gmail.com

