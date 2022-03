Exposition photographies de Soizic Vigot Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel Corrèze Place Verdun Ussel Corrèze Ussel Exposition visible du lundi au vendredi de 13h30 à17h.

Entrée libre Le Service Culturel d’Ussel vous invite à venir découvrir l’exposition de photographies de Soizic Vigot. « Après mes études de photographie, j’ai longtemps hésité à me “lancer” dans ce métier. Ma passion pour l’image ne m’ayant pas quittée, aujourd’hui j’exerce mon activité de photographe indépendante en Saône et Loire. L’image en noir et blanc est mon domaine de prédilection. En effet il donne à la photo un côté intemporel, une atmosphère particulière.

Mes photos sont le reflet de qui je suis ». Soizic Vigot

