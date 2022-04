Exposition photographies de Quentin Yvelin Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Exposition photographies de Quentin Yvelin Douarnenez, 23 avril 2022, Douarnenez.

2022-04-23 15:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 Larvoratoire 20 rue Anatole France

Douarnenez Finistère Nouvelle exposition au Larvoratoire sur le travail de Quentin Yvelin réalisé à Douarnenez sur les rivages de la baie.

Nouvelle exposition au Larvoratoire sur le travail de Quentin Yvelin réalisé à Douarnenez sur les rivages de la baie.

On vous invite à vous donnez le temps d'une promenade… Du 23 avril au 7 mai sauf dimanche et lundi. +33 7 68 14 82 60

On vous invite à vous donnez le temps d’une promenade… Du 23 avril au 7 mai sauf dimanche et lundi. Larvoratoire 20 rue Anatole France Douarnenez

