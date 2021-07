EXPOSITION – Photographies de nature morte par Carole Rey Rodez Rodez, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, RodezRodez.

EXPOSITION – Photographies de nature morte par Carole Rey 2021-07-04 – 2021-09-30

Rodez Aveyron 10-12 place de la cité Rodez Aveyron

Rodez Mots de l’artiste :

« Dans mon travail photographique, j’aspire à créer des images poétiques où les deux éléments principaux sont les fleurs et la lumière naturelle. Travaillant de façon intuitive, mon processus créatif implique de longues séances de shooting, de nombreuses photos où la composition se modifie progressivement. Le résultat final, la photographie-même, est le résultat tangible de quelque chose d’invisible. Ma démarche s’inspire de l’art japonais Ikebana tel qu’il est décrit dans The Book of Flowers par Sofu Teshigahara: “Set things you cannot see. There are many things in your heart that are invisible. Flowers are concrete but Ikebana is abstract.” Il y a dans mon travail un souffle poétique et tragique tout comme la nature et la vie peuvent l’être. Dans un monde dominé par le stress et la compétitivité, mes photographies sont une ode à la diversité et à la beauté dont la vie nous entoure. »

Venez découvrir les photographies de nature morte réalisées par Mme Carole Rey au sein de l’Office du tourisme de Rodez.

infos@tourisme.myrodez.fr +33 6 65 75 76 77 https://www.realitybeautycapturer.com/

Carole Rey

