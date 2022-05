Exposition : Photographies de Matthieu Venot Landivisiau, 13 mai 2022, Landivisiau.

Exposition : Photographies de Matthieu Venot Rue du Manoir Espace culturel Lucien-Prigent Landivisiau

2022-05-13 – 2022-07-31 Rue du Manoir Espace culturel Lucien-Prigent

Landivisiau Finistère Landivisiau

Il fait de la poésie avec de l’architecture brute en se baladant au fil des rues pour immortaliser les «perles cachées» : escaliers, fenêtres, angles de bâtiments, au service d’une composition pure et colorée.

« Je voulais montrer Brest à ma manière. Je ne me retrouve pas dans les photos existantes, ce n’est pas ce que je vois ».

Impossible de ne pas être immédiatement attiré par les couleurs pastel et le travail sur les lignes : la silhouette d’un immeuble jaune se détache sur un ciel bleu, un mur de couleur ocre est percé d’une étroite fenêtre aux reflets turquoise… Ne sortant que par jour de grand beau temps, il se sert de ce ciel immaculé comme d’un fond de studio, composant des images simples et graphiques. Les lignes se croisent et se superposent, les formes se détachent de ce fond bleu jusqu’à nous faire oublier ce que l’on regarde : un toit, un mur, une rambarde, un balcon.

La couleur occupe une place primordiale dans ses photographies, comme pour répondre à une envie de voyage. Laissez de côté la supposée grisaille bretonne pour laisser place à des clichés qui évoquent la Californie ou la Floride, sans quitter le Finistère. Un optimisme communicatif !

Ouvert : les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30 et jusqu’à 18h en juillet.

https://www.le-vallon.fr/le-vallon_art-visuel_expo21-22__78.htm

Rue du Manoir Espace culturel Lucien-Prigent Landivisiau

