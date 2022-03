Exposition – Photographies : “Centre Universitaire Condorcet : de l’industrie à la fabrique des savoirs” Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Exposition – Photographies : “Centre Universitaire Condorcet : de l’industrie à la fabrique des savoirs” Le Creusot, 30 mars 2022, Le Creusot. Exposition – Photographies : “Centre Universitaire Condorcet : de l’industrie à la fabrique des savoirs” BU Le Creusot 4, rue de l’Université Le Creusot

2022-03-30 – 2022-04-15 BU Le Creusot 4, rue de l’Université

Le Creusot Saône-et-Loire EUR Le Centre Universitaire Condorcet fête cette année ses 30 ans !

Son bâtiment patrimonial, construit en 1847, abritait historiquement les ateliers de “tournerie de chemin de fer”.

Afin de célébrer cet anniversaire, la Bibliothèque Universitaire vous propose de découvrir son histoire à travers une sélection de photographies historiques, retraçant le passé industriel de la plaine des Riaux. bu.le-creusot.contact@u-bourgogne.fr +33 3 85 77 00 85 https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/bu-le-creusot.aspx Le Centre Universitaire Condorcet fête cette année ses 30 ans !

Son bâtiment patrimonial, construit en 1847, abritait historiquement les ateliers de “tournerie de chemin de fer”.

Afin de célébrer cet anniversaire, la Bibliothèque Universitaire vous propose de découvrir son histoire à travers une sélection de photographies historiques, retraçant le passé industriel de la plaine des Riaux. BU Le Creusot 4, rue de l’Université Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse BU Le Creusot 4, rue de l'Université Ville Le Creusot lieuville BU Le Creusot 4, rue de l'Université Le Creusot Departement Saône-et-Loire

Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-creusot/

Exposition – Photographies : “Centre Universitaire Condorcet : de l’industrie à la fabrique des savoirs” Le Creusot 2022-03-30 was last modified: by Exposition – Photographies : “Centre Universitaire Condorcet : de l’industrie à la fabrique des savoirs” Le Creusot Le Creusot 30 mars 2022 Le Creusot Saône-et-Loire

Le Creusot Saône-et-Loire