Exposition photographies Bruno Serralongue “Pour la vie” Le plateau, 27 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 27 janvier 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Pour la vie propose un parcours entre des portraits d’individus ou de collectifs en lutte, témoignant de séries photographiques initiées par Bruno Serralongue il y a plusieurs années, auxquelles viennent s’adjoindre de nouvelles productions.

Il interroge, depuis le début des années 90, les usages et le statut de l’image photographique, en allant à la rencontre des communautés qui se créent autour d’un événement social et politique et des personnes qui mènent un combat dont leurs conditions de vie dépendent. L’artiste porte son attention en particulier sur les coulisses de l’événement et les traces laissées par celui-ci et offre ainsi un point de vue « déplacé » qui questionne la notion d’objectivité du medium photographique et le pouvoir informatif de l’image.

Nocturne Pour la vie – Mercredi 02.03 – 19h30–21h

Discussion menée par Jade Lindgaard autour des questions environnementales, sociales et politiques.

Invités :

Dolorès Mijatovic, jardinière et membre du collectif de défense des jardins ouvriers des vertus d’Aubervilliers

Mathieu Glayman, membre du collectif des Toxic Tours

Précédé à 19h d’une présentation de la vitrine par Noémie Goudal

Programme de films:

Samedi 19.03 – 14h–19h

Projection de films dans l’exposition de Bruno Serralongue Pour la vie

Avec les films de Halil Altindere, Fikret Atay, Marcos Avila Forero, Doris Buttignol, Cécile Hartmann, Laura Henno, Enrique Ramirez, Til Roskens.

Calais (2006–2020)/ Bruno Serralongue

Samedi 02.04 – 18h–20h

À l’occasion de la sortie du livre Calais (2006–2020) consacré à la série photographique réalisée sur les migrant.e.s à Calais, discussion avec les auteurs du livre.

Le plateau 2 Rue des Alouettes Paris 75019

Contact : https://www.fraciledefrance.com/bruno-serralongue-pour-la-vie/

Date complète :

Bruno Serralongue © air de Paris, Romainville