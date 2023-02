Exposition: Photographies anciennes « En Route » maison ses services publics Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

2023-03-21 08:30:00 – 2023-05-31 12:00:00

Exposition: Photographies anciennes « En Route »
Présentation de photos issues des fonds patrimoniaux des archives municipales Elles illustrent les transports des hommes et des marchandises dans la plaine de la Valdaine. C'est l'opportunité de redécouvrir les 1ers véhicules à roue.
maison ses services publics, 1 place St Martin, Montélimar

