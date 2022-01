Exposition « Photographier la poésie » : un atelier avec johanna et Mickaël Berdugo Médiathèque Edmond Rostand, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Pour le Printemps des poètes, la Médiathèque Edmond Rostand invite Johanna et Mickaël Berdugo autour d’une exposition conjointe (12 mars – 3 avril 2022) et d’ateliers sur la pratique poétique et ses possibles relations avec la photographie. Dans cet atelier, Johanna et Mickaël souhaitent relier la poésie et la photographie. A partir du fond photographique de Johanna , les participants exprimeront leur âme de poète et s’exerceront à l’improvisation.

Johanna :

Chiner est une histoire de famille

Johanna a démarré sa collecte de photographies suite à un premier coup de cœur dans une brocante à Londres, depuis elle part à la recherche de regards, de mains qui se touchent , de sourires … .

Elle partage « ses trésors » par des expositions « Girl Gang » lors du mois off de la photo en 2019, « Perdre le fil » au sein de la Galerie Maria Lund en 2021 avec Mickael, des expositions participatives à la Conserverie à Metz (2021 et 2019) et par l’édition de fanzines « In a sentimental mood I et II »

https://www.instagram.com/vintagefamilyalbum/?hl=fr

Mickael :

Mickael Berdugo est un artiste pluridisciplinaire, diplômé des Beaux arts de Versailles. Son travail consiste à improviser, inventer et se mettre en scène pour faire sentir poétiquement l’absurdité du monde à travers l’humour. Du rire naît le décalage produit par son travail, toujours entre gag et poésie. Cette approche lui permet de s’adresser à notre inconscient, de le révéler en provoquant un lâcher prise à même de nous faire nous sentir comme dans un rêve éveillé.

Influencé par des mouvements comme le dadaïsme, le surréalisme et fluxus, son approche peut être rattachée au burlesque.

Il a une expérience

dans l’enseignement : workshop de Poésie performance donné au sein des Beaux arts de Versailles

D’écrivain avec parution d’un livre “Les mots saouls (2020) et Lunes sous perf (2022) aux éditions Ni fait Ni à faire.

Et fait l’objet de nombreuses publications dans des revues telles Doc(k)s.

Plasticien/performeur :

Le Générateur : plusieurs performances depuis 2018.

Galerie Maria Lund (Paris) expositions et performances depuis 2016.

Galerie Ut pictura poesis (Paris) 2019.

Festival Excentricités (Besançon) 2018.

Autres performances/expositions : Abracadabar, Atelier Gustave (exposition et performance), Galerie Immanence , Galerie de l’école des Beaux-arts de Versailles, ArToll, Participation à « une partie de campagne » avec la galerie Maria Lund, L’art du lieu, Aubervilliers, Montreuil (performance),Exposition collective à l’espace Pierre Cardin, Festival du Film Loupé , Participation au LAP et résidence à la galerie Michel Journiac 2020, Lille – performance Les Piñatas 2020.

Médiathèque Edmond Rostand 1 rue Nicolas Chuquet Paris 75017

3 : Wagram (Paris) (591m) 94 : Juliette Lamber (Paris) (42m)



Contact : 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://twitter.com/fonpho

