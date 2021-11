Vermand Vermand Aisne, Vermand Exposition photographie – Sois Belle et Sois Belle à Vermand Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

2021-11-19 14:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

2021-11-19 14:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

Vermand Aisne Vermand Une exposition aura lieu à la médiathèque de Vermand. Le titre de l'exposition est : Sois Belle et Sois Belle et proposera des photographie de Philippe Mandon +33 6 10 26 56 68

