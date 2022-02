EXPOSITION PHOTOGRAPHIE : PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE : PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES Mauguio, 17 mars 2022, Mauguio. EXPOSITION PHOTOGRAPHIE : PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES Mauguio

2022-03-17 – 2022-04-09

Mauguio Hérault Mauguio Loin des grandes cités urbaines africaines, dans les campagnes, vit une grande partie de la population. Ils n’ont pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de logements sociaux ni sécurité sociale, pas de sécurité de l’emploi, souvent pas d’emploi du tout, pas de télévision ni d’internet, pas de pouvoir d’achat, pas de PIB, pas de ceci cela… Cependant ils subsistent avec une bonne humeur et une joie de vivre qui surprennent face à la morosité ambiante.

Insatiable vagabond, Jean-Claude Menu, né à Paris, va successivement résider en France, au Maroc, en Suisse, au Sénégal, au Canada, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Ghana, pour enfin s’installer à Montpellier en 2002. Informaticien puis restaurateur,enfin fondateur et animateur d’associations humanitaires, il garde toujours un œil sur l’objectif durant ses nombreux voyages. Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Exposition photo de Jean-Claude MENU du 17 mars au 9 avril – Rencontre avec le photographe Samedi 19 mars à 17h ! +33 4 67 68 00 28 https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/ Loin des grandes cités urbaines africaines, dans les campagnes, vit une grande partie de la population. Ils n’ont pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de logements sociaux ni sécurité sociale, pas de sécurité de l’emploi, souvent pas d’emploi du tout, pas de télévision ni d’internet, pas de pouvoir d’achat, pas de PIB, pas de ceci cela… Cependant ils subsistent avec une bonne humeur et une joie de vivre qui surprennent face à la morosité ambiante.

Insatiable vagabond, Jean-Claude Menu, né à Paris, va successivement résider en France, au Maroc, en Suisse, au Sénégal, au Canada, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Ghana, pour enfin s’installer à Montpellier en 2002. Informaticien puis restaurateur,enfin fondateur et animateur d’associations humanitaires, il garde toujours un œil sur l’objectif durant ses nombreux voyages. Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Mauguio

dernière mise à jour : 2022-01-04 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE : PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES Mauguio 2022-03-17 was last modified: by EXPOSITION PHOTOGRAPHIE : PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES Mauguio Mauguio 17 mars 2022 Hérault Mauguio

Mauguio Hérault