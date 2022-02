EXPOSITION PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE Saint-Gaudens, 11 mars 2022, Saint-Gaudens.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE THEATRE JEAN MARMIGNON Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens

2022-03-11 – 2022-04-09 THEATRE JEAN MARMIGNON Place Hippolyte Ducos

Saint-Gaudens Haute-Garonne Saint-Gaudens

C’est la suite d’une exposition en famille qui a eu lieu en 2017, à Valentine et qui s’intitulait “Quand la famille s’expose”. Aujourd’hui, à Any Touzet et à Philippe Pitout, s’ajoute Christopher, le fils de Philippe, photographe qui inspire les deux peintres avec ses beaux paysages de montagne. En plus des photographies de Christopher, c’est donc une mélange d’huiles sur toiles d’Any Touzet et de Philippe Touzet que vous adlirerez dans cette exposition. Vernissage le 10 mars à 18h30.

COUSINS/COUSINES par Annie TOUZET, Philippe et Christopher PITOUT

culture@stgo.fr +33 5 61 94 78 28 http://www.stgo.fr/

©theatrejean marmignon

