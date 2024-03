Exposition « Photographes humanistes » galerie l’oeil à facettes Lormes, vendredi 1 mars 2024.

Pour la deuxième année, L’Oeil à facettes propose une exposition de photos du patrimoine à la fin de l’hiver. En 2024 la galerie est heureuse d’ouvrir la saison photographique de Lormes avec une exposition sur les Photographes humanistes. L’un de nos partenaires collectionneur nous a confié un lot de reproductions encadrées de photographies d’artistes du XXe siècle, nous chargeant de les exposer. Nous présentons aujourd’hui cinquante reproductions de haute qualité des œuvres de photographes majeurs du mouvement des Photographes humanistes.

À l’origine, ces images ont été publiées dans des éditions de luxe. La pratique de découper des gravures dans des livres pour les encadrer n’est pas rare. Courante au XIXe siècle, elle perdure de nos jours. L’exposition propose une (re)découverte de clichés dont le plus ancien date des années 1920 : il s’agit de la Tour Eiffel la nuit, de Brassaï.

La photographie humaniste est un mouvement artistique essentiellement français dont les auteurs ont comme point commun l’intérêt pour l’être humain dans sa vie quotidienne. Son essor se situe après la seconde guerre mondiale jusqu’au tournant des années 1960. Claude Nori dans les Cahiers de la photographie, décrit le travail de ces photographes comme un réalisme poétique.

Si aucun d’entre eux n’a revendiqué l’appartenance à ce mouvement comme collectif institué, leurs publics et les critiques les ont réunis car leurs préoccupations esthétiques et leurs sujets ont de nombreux points communs.

Parmi la centaine de photographes que l’on peut rattacher à la Photographie humanistes, nous présentons cinq artistes parmi les plus célèbres, dont Robert Doisneau et son célèbre Baiser de l’Hôtel de Ville, Willy Ronis et ses Amoureux de la Bastille, ou encore Sabine Weiss dont L’homme qui court est présent sur l’affiche de l’exposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

galerie l’oeil à facettes 11 rue du Pont national

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté loeilafacettes@gmail.com

L’événement Exposition « Photographes humanistes » Lormes a été mis à jour le 2024-03-08 par COORDINATION NIEVRE