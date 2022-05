Exposition « Photographes », 30 juin 2022, .

Exposition « Photographes »

2022-06-30 – 2022-07-15

« Photographes », par l’Association Art’Dinan

Huit auteurs photographes professionnels sont réunis et présentent des travaux d’une grande diversité. Avec des

styles et des regards très différents, Ils ont travaillé sur des thèmes aussi variés que l’abstraction, la ville, la photographie humaniste, le portrait. Ces huit auteurs ont chacun un parcours professionnel particulier. Ils ne sont pas forcément passés par une école de photographie. Ils sont pour la plupart autodidactes et pour certains, leurs œuvres ont été exposées dans des lieux aussi prestigieux que le Grand Palais à Paris, L’espace Van Gogh à Arles ou l’Orangerie du Thabor à Rennes. A l’occasion de votre visite, vous pourrez rencontrer certains photographes. Ils seront présents à tour de rôle pendant la durée de l’exposition. Tous les tirages exposés sont disponibles à la vente.

Les photographes présents : Clotilde Audroing-Philippe, Jean-Pierre Corbel, Guy Griffoul, Michel- Philippe Lehaire, Polani, Dominique Voge, Pauline Voge et Jacques Yvergniaux.

Exposition en partenariat avec la Ville

contact@art-dinan.com http://www.art-dinan.com/

