Exposition photo Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Exposition photo Yzeure, 9 avril 2022, Yzeure. Exposition photo Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 18:00:00 Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier

Yzeure Allier Les adhérents du CYSL photo exposent leurs photographies sur le thème Bleu, Blues.

Vernissage le 9 avril à 18 h 15. http://www.ville-yzeure.com/ Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Ville Yzeure lieuville Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Exposition photo Yzeure 2022-04-09 was last modified: by Exposition photo Yzeure Yzeure 9 avril 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier