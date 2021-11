Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 55800, Revigny-sur-Ornain EXPOSITION PHOTO ‘UN MONDE DE BULLES ET DE GOUTTES’ Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: 55800

2021-11-14 15:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Autodidacte, originaire de Meurthe et Moselle, c'est en 2003 que Julien SECRET arrive en Meuse et découvre la photographie à l'IUFM de Bar-le-Duc, avec des amis. Le plasticien Pierre Van Thieghem les aide à relancer le laboratoire photo et leur apprend les rudiments de la photographie argentique.

Puis, il passe beaucoup de temps avec son ami Loïc RAFFA dans l’obscurité du laboratoire. C’est en duo, qu’il propose une première exposition en 2005 sur le thème de la « pierre » (à l’IUFM, puis à la médiathèque de Bar-le-Duc).

Puis, en 2018 Julien SECRET rejoint un groupe de photographes de l’association Expressions. Ce qui l’amène à faire une exposition collective sur le Festival « Tu chantes ou quoi ? ».

Ensuite, il couvre le Festival des Granges à Laimont de 2002 à 2016, ainsi que le festival RenaissanceS (depuis 2008) et le festival Watts à Bar depuis 2011. En parallèle, il s’adonne à divers sujets (macrographie, paysages, orages, …).

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION :

Pour cette première exposition en solo, il propose un sujet plus abstrait. En effet, à travers les gouttes et les bulles, le photographe essaye de montrer au public qu’il existe des merveilles dans tout ce qui nous entoure.

Il souhaite ralentir le temps, pour que les gens se posent quelques minutes devant de petits riens, qui sont en fait des merveilles dans la vie quotidienne.

Il tente simplement de créer des univers, des ambiances et de générer des émotions chez les gens et les faire rêver…

