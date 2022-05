EXPOSITION PHOTO – TANZANIE & ZANZIBAR JOSSUHA THÉOPHILE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Ne manquez pas l’exposition “TANZANIE & ZANZIBAR” par le photographe Jossuha Théophile du 2022 du 01 juin au 01 juillet 2022 ! 3ème exposition de l’année pour le Photographe Jossuha Théophile ! Cette fois-ci il vous emmène en Tanzanie, et plus particulièrement à Zanzibar. Avec cette exposition entièrement réalisée au drone, vous découvrirez le continent Africain comme vous ne l’avez jamais vu à ce jour ! L’exposition comporte 12 Œuvres imprimées sur plexiglas au dimensions 40×60 cm Les tableaux montrent la diversité du paysage Africain sous différents jours :

