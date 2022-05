Exposition photo : “Scène(s) de plage…”, 14 juillet 2022, .

Exposition photo : “Scène(s) de plage…”

2022-07-14 – 2022-09-30

Regards sur Villerville et sa plage.

La commune de Villerville a proposé à ses habitants de partager leur regard sur le village dans le cadre d’un concours photos.

Les photographies exposées ont été sélectionnées par un jury de professionnels.

Cette exposition à ciel ouvert souhaite mettre en lumière ces talents amateurs pour le plaisir des yeux, et peut-être plus…

