Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Exposition photo Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Exposition photo Rives-en-Seine, 1 août 2021, Rives-en-Seine. Exposition photo 2021-08-01 – 2021-10-31 Quai Guilbaud Caudebec en Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Exposition de plus de 100 photos en plein air, en bord de Seine à Caudebec-en-Caux, créée par le Studio Alain Huon pour les 60 ans de la reconstruction de la commune. Cette exposition vous invite à revivre quelques souvenirs de cette période en plein développement économique et qui a participé à la construction du Caudebec d’aujourd’hui. Exposition de plus de 100 photos en plein air, en bord de Seine à Caudebec-en-Caux, créée par le Studio Alain Huon pour les 60 ans de la reconstruction de la commune. Cette exposition vous invite à revivre quelques souvenirs de cette période en… Exposition de plus de 100 photos en plein air, en bord de Seine à Caudebec-en-Caux, créée par le Studio Alain Huon pour les 60 ans de la reconstruction de la commune. Cette exposition vous invite à revivre quelques souvenirs de cette période en plein développement économique et qui a participé à la construction du Caudebec d’aujourd’hui. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Quai Guilbaud Caudebec en Caux Ville Rives-en-Seine lieuville 49.52447#0.72583