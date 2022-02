Exposition photo « Recycler, c’est dans ma nature » Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Pour ses 20 ans, l’éco-organisme A.D.I.VALOR organise une exposition-photos « Recycler, c’est dans ma nature » lors du prochain Salon International de l’Agriculture du 26 février au 06 mars 2022. Cette exposition met en lumière celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour donner une seconde vie à leurs déchets agricoles. Une illustration concrète de la thématique de cette édition du SIA 2022 : « L’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! » Avec le photographe Didier Michalet, l’équipe d’A.D.I.VALOR, qui organise le tri et les collectes des déchets agricoles, a sillonné la France afin d’immortaliser les gestes d’acteurs essentiels du recyclage des déchets agricoles. A.D.I.VALOR dévoile ainsi une exposition photos grandeur nature, conçue à l’occasion de ses 20 ans au salon international de l’agriculture. A travers une série de 30 portraits, l’exposition valorise l’engagement des acteurs agricoles qui trient, collectent et recyclent au quotidien et font de cette filière, une filière d’excellence.

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

