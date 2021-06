Ville-Saint-Jacques Ville-Saint-Jacques Seine-et-Marne, Ville-Saint-Jacques Exposition Photo rando Ville-Saint-Jacques Ville-Saint-Jacques Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Exposition Photo rando 2021-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-26 18:00:00 18:00:00 A la mare de Ville-Saint-Jacques, Lavoir de Dormelles et Lavoir de Flagy 52, Rue Grande

Ville-Saint-Jacques Seine-et-Marne Ville-Saint-Jacques

EUR 2 Exposition de plus de 100 photos des adhérents de l'Atelier YAPAFOTO. + Marathon photo autour du thème « NOTRE TERRITOIRE, NOTRE PATRIMOINE RURAL A NOUS, C'EST QUOI ? » . Des lots à gagner. +33 6 61 58 48 48 https://atelier-yapafoto.webnode.fr/

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Ville-Saint-Jacques Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville-Saint-Jacques Adresse A la mare de Ville-Saint-Jacques, Lavoir de Dormelles et Lavoir de Flagy 52, Rue Grande Ville Ville-Saint-Jacques lieuville 48.34247#2.89437