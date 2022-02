Exposition photo proposant sur la vieillesse Espace coworking Chambéry, 31 janvier 2022, Chambéry.

Exposition photo proposant sur la vieillesse

du lundi 31 janvier au vendredi 4 mars à Espace coworking Chambéry

### Vieillesse(s) est une exposition photo proposant un autre regard sur la vieillesse et qui questionne nos représentations et notre rapport à l’avancée en âge. La photographe **Mathilde Parquet alias Photilde** présente une sélection de clichés de personnes âgées réalisées à domicile ou en EHPAD. Entourées de leurs proches, aimants-aidants-soignants ou seules, plongées dans leurs activités quotidiennes ou mondes intérieurs, l’artiste donne à voir ceux et celles que la société ne regarde plus. Vieux et vieilles, mais vivants jusqu’au bout, malgré tout. Ce travail profondément humaniste est accompagné de citations sur l’âge et la vieillesse subtilement choisies par Photilde et parsemées tout au long de l’exposition. Le but est bien d’interroger et de s’interroger sur nos représentations de la vieillesse. _N’est-on pas tous le vieux de quelqu’un ?_ **Rencontre avec l’artiste le jeudi 3 mars à 19h.**

entrée libre

Photilde

Espace coworking Chambéry 79 place de la gare à Chambéry Chambéry Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T18:00:00;2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T09:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-28T09:30:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T18:00:00