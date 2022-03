Exposition photo “Podiceps Cristatus, Grèbes huppés des bords du Rhin” Gambsheim Gambsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-03-05 – 2022-03-31

Exposition photo "Podiceps Cristatus, Grèbes huppés des bords du Rhin" Gambsheim

De Christophe Ravier, photographe naturaliste alsacien. Les comportements de cet oiseau aquatique sont regroupés dans une série de photographies permettant de découvrir les parades, la construction du nid, l'accouplement, le nourrissage, le toilettage et l'élevage des poussins. Un diaporama commenté de 15 minutes accompagne l'exposition afin de mieux comprendre les scènes proposées aux visiteurs. Il sera diffusé à heures fixes : 14h30, 15h30 et 16h30. Cette exposition est le résultat de quatre années d'observations faites en affût flottant sur un bras du Rhin alsacien.

