Exposition photo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Galignani

Des jeunes de la maison de quartier de Rive Droite et un groupe de filles des Tarterêts du projet Cité éducative « O’féminin » ont posé un regard neuf sur leurs quartiers. Des séances d’ateliers, mêlant découverte du patrimoine et pratique photographique, ont été menées par deux photographes chevronnés, Emmanuelle Corne et Olivier Donnars, membres de l’association Parole de photographes. En résultent ces images singulières qui témoigneront, un jour, d’une époque, d’un patrimoine, d’une histoire… bref, d’une ville dans l’air du temps. Exposition de photographies réalisées pour le festival photographique L’Oeil Urbain. Place Galignani 2 place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:59:00

