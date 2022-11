Exposition photo « On the Verge » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition photo « On the Verge » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 9 novembre 2022, Paris. Du mercredi 09 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

. gratuit

Clair Olivelli est un artiste trans pluridisciplinaire né en 1993 à Menton, dans les Alpes-Maritimes Il sort diplômé de l’ENSAPC en 2018. Son travail explore les rapports entre image et matérialité, que cela concerne le corps, l’image de soi ou d’autres éléments de son environnement. Il s’efforce de faire ressortir les liens qui existent entre ces deux pôles afin de trouver des espaces d’existence. La série présentée ici a été réalisée en 2021 lors d’une résidence à l’Abbaye de Maubuisson. Dans cette série, Clair Olivelli continue son travail d’exploration entre image et matérialité à travers le procédé photographique du «film soup» associé aux prises de vue du parc de l’abbaye. Ce procédé consiste à faire tremper dans un bain (en l’occurrence de l’eau et des fleurs récoltées dans le parc de l’abbaye) des pellicules photos destinées à être utilisées ou déjà utilisées. Par ce geste, les prises de vue se trouvent modifiées par leur matière même. Les effets produits par les réactions chimiques, apparitions de couleurs, de formes ou destruction de l’image, rajoutent un niveau de lecture et nous font prendre conscience de la place que nous occupons au sein de notre environnement par notre capacité à le modifier. Autant dans la création que dans la destruction. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://linkr.bio/cpapoternedespeupliers 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://linkr.bio/cpapoternedespeupliers

