du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de l’Europe

L’artiste Ulysse Tavoni est un sculpteur autodidacte né en Moselle en 1933 au sein d’une famille d’origine italienne il s’est installé en 1963 à Saint-Gervais près de Magny-en-Vexin et a entrepris la reproduction des Ignudi, figures peintes à fresque de Michel Ange dans la chapelle Sixtine, sous forme de sculptures en haut relief. Les photographies de ces sculptures exposées dans la salle des Fêtes seront visibles le samedi 18 et le dimanche 19 septembre.

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire selon la réglementation en vigueur

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

