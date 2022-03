Exposition photo Notre-Dame-des-Landes à Zaclay ZACLAY Saclay Catégories d’évènement: Essonne

Exposition photo Notre-Dame-des-Landes à Zaclay Une exposition qui nous vient de Notre-Dame des Landes : “Histoire d’une lutte populaire et collective” Du 3 au 13 avril, cette lutte paysanne sera racontée en 25 toiles d’1,20m par 0,80 m. L’exposition, qui couvre les années 1960 à 2018 (date de l’abandon), propose des clefs pour ceux qui luttent contre des grands projets inutiles. Proposé par le CCL18 ZACLAY RD36, saclay Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-04T11:00:00 2022-04-04T17:00:00;2022-04-05T11:00:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-11T11:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T17:00:00

